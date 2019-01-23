Кубив назвав сроки запуска полноценной ЗСТ с Израилем

Первый вице-премьер отметил, что для запуска полноценной зоны свободной торговли с Израилем понадобится от трех до семи лет.

Подписание Соглашения о зоне свободной торговли с Израилем подразумевает ее постепенное внедрение, которое займет от трех до семи лет.

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Об этом на заседании правительства в среду заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"Это даст возможность бизнесу подготовиться и максимально использовать возможности свободной торговли", - сказал он.

При этом Кубив добавил, что сразу после ратификации соглашения Израиль уберет ввозные пошлины для 9% сельскохозяйственных товаров и 80% промпродукции украинского производства.

"Израиль сразу откроет свой рынок для украинских лекарственных средств, удобрений, бумажной продукции, строительных материалов, электронных устройств и аппаратов, которые являются инновационными", - сказал министр.

Украина в ответ на это сразу же снимет ввозные пошлины для 7% сельскохозяйственных товаров и 70% промпродукции израильского производства.

Кубив также подчеркнул, что соглашение касается только товарной продукции, но в нем прописано и начало переговоров по либерализации торговли услугами между двумя странами в течение двух лет с момента вступления в силу документа.

По словам министра, Израиль станет 46-ой страной, с которой Украина имеет соглашения о свободной торговле.

"Это ещё раз подтверждает, что мы последовательны в продвижении украинского экспорта, в формировании цепей добавленной стоимости, в создании конкуренции в производстве товаров на внешних рынках", - сказал Кубив, добавив, что Верховная Рада должна ратифицировать соглашение.

По его словам, за неполные три года объем двухсторонней торговли между Украиной и Израилем превысил 2 млрд долларов, причем положительное сальдо торговли для нашей страны составляет не менее 300 миллионов долларов. Кубив сообщил, что по некоторым группам товаров рост экспорта в Израиль составил более 200%, что подтверждает правильность выбора.

Как сообщал УНИАН, Украина и Израиль 21 января подписали Соглашение о зоне свободной торговли. Целью заключения соглашения является создание правовых оснований для либерализации рынков промышленных и сельскохозяйственных товаров сторон.