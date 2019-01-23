Активов ВТБ достаточно для расчетов с вкладчиками - СМИ

В АО "ВТБ БАНК" сейчас проводится оценка текущего размера активов этого финучреждения в соответствии с предусмотренными Законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" процедурами.

Об этом сообщает источник "Обозревателя" в Фонде гарантирования вкладов населения. Согласно действующему законодательству к этому процессу привлечены независимые субъекты оценочной деятельности.

На дату введения временной администрации в АО "ВТБ БАНК" 27.11.2018, объем его обязательств по балансу составил 3.2 млрд грн (без учета обязательств перед связанными лицами).

В то же время, размер активов АО "ВТБ БАНК" является достаточным для погашения обязательств перед вкладчиками - по состоянию на эту же дату он составляет 6,9 млрд грн. В том числе кредитный портфель (с учетом резервов, размер обязательств заемщиков перед банком по кредитам составляет 22,4 млрд грн. При уровне покрытия резервами 87%) - 3,0 млрд грн., Недвижимость на балансе банка - 3,6 млрд грн. На 27.11.2018 г.. Стоимость активов банка по заключению независимых оценщиков составляет 68 млрд грн.

Окончательные выводы относительно текущего объема активов и обязательств банка возможны после окончания инвентаризации и тщательной оценки ликвидационной массы банка. Результаты оценки должны быть обнародованы Фондом гарантирования вкладов населения после завершения этого процесса.

Как известно, АО "ВТБ БАНК" относится к категории неплатежеспособных решением Правления Национального банка Украины от 27 ноября 2018 года, после чего ФГВФЛ ввел в банке временную администрацию, которая длилась с 28.11.2018 до 18.12.2018. С 19.12.2018 начато ликвидации АО "ВТБ БАНК".