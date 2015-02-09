За отмывание денег банки будут ликвидировать по ускоренной процедуре

В Украине вступил в действие закон, позволяющий ликвидировать банки за отмывание денег по ускоренной процедуре в рамках мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, сообщили на запрос УНИАН в пресс-службе Национального банка Украины.

По информации НБУ, регулятор принимает и намерен в дальнейшем принимать последовательные меры для снижения объемов наличных операций банков и роста доли безналичных расчетов, в том числе путем применения жестких административных мер воздействия к банкам, принимающим на себя риски использования услуг для легализации криминальных доходов.

«С 6 февраля 2015 года вступает в силу Закон Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», которым, в частности, внесены изменения в Закон о банках. В соответствии с этим законом систематическое нарушение банком законодательства в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, создающее угрозы интересам вкладчиков или других кредиторов банка, является основанием для ликвидации банка», - говорится в сообщении НБУ.

Ранее глава НБУ Валерия Гонтарева, выступая на итоговой пресс-конференции 30 декабря, анонсировала предстоящие изменения в законодательство, согласно которым Нацбанк за отмывание денег будет ликвидировать банки по ускоренной процедуре, отбирая у них лицензии в рамках законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк продолжает очистку банковской системы от проблемных банков и рассчитывает завершить этот процесс в 2015 году.

В конце января первый замглавы НБУ Александр Писарук сообщил, что выведение банков за отмывание денег проводится по стандартной процедуре посредством признания их неплатёжеспособными, поскольку инициированные НБУ изменения в законодательство вступают в силу в начале февраля. По его словам, начиная с 6-7 февраля, регулятор сможет ликвидировать такие банки в один этап, лишая их лицензии.

Национальный банк в 2014 году признал неплатежеспособными 33 банка, в которые Фонд гарантирования вкладов ввел временные администрации, в том числе 7 банков под прикрытием банковского бизнеса проводили операции, которые могут быть связаны с отмыванием денег.