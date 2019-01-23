В четверг в Украине подешевеют доллары и евро

Официальный курс НБУ на 24 января: 100 USD – 2770,3713 гривни; 100 EUR – 3149,0811 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 24 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2770,3713 (23 января – 2789,5838)

100 EUR – 3149,0811 (23 января – 3167,2934)

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В среду, 23 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,78/27,83 гривни/доллар, что на 3 копейки ниже уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,58/31,63 гривни/евро, что на 7 копеек ниже уровня закрытия вчерашних торгов.

Национальный банк установил официальный курс гривни к доллару на четверг, 24 января, на уровне 27,7037 гривни/доллар, к евро – на уровне 31,4908 гривни/евро.