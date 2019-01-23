МВФ готов поддерживать Украину, но призывает ускорить реформы

Лагард назвала встречу с Порошенко "конструктивной".

Международный валютный фонд готов поддерживать Украину, но призывает ускорить реформы для более стремительного экономического роста, необходимого для повышения уровня жизни украинцев.

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Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя Фонда Кристин Лагард по результатам встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Давосе, Швейцария.

"Я подтвердила, что МВФ готов и впредь поддерживать Украину вместе с другими международными партнерами в ее усилиях по проведению реформ под руководством президента Порошенко, – говорится в заявлении. - Я также подчеркнула настоятельную необходимость для Украины ускорить реформы и перейти к более стремительному росту, который необходим для повышения уровня жизни граждан".

Лагард назвала встречу с Порошенко "конструктивной".

По ее словам, стороны обсудили последние экономические события и перспективы для Украины, а также реализацию мер в рамках новой программы, утвержденной Советом директоров МВФ 18 декабря.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров МВФ утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом 3,9 миллиарда долларов.

Украина получила первый транш по новой программе в объеме 1,4 миллиарда долларов 21 декабря 2018 года.

Решения о следующих траншах будут приниматься в мае и в ноябре 2019 года во время пересмотра выполнения условий Меморандума с МВФ.