В "Ощадбанке" не видят перспектив для снижения учетной ставки

При этом высокая учетная ставка не означает отсутствия спроса на кредиты.

Глава государственного "Ощадбанка" Андрей Пышный не видит возможности для удешевления в ближайшее время кредитов для украинской экономики.

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Об этом вообщает Новое время.

"В ближайшее время кредиты точно не станут дешевле, так как стоимость учетной ставки все еще на уровне 18% и перспектив ее снижения я не вижу", - сказал он.

Также Пышный подчеркнул, что это не означает отсутствия спроса на кредиты.

"На примере Ощадбанка могу сказать, что в январе 2018 года мы занимали 3% рынка ипотечного и автокредитования, в январе 2019-го - уже 16% рынка", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 18% годовых второй раз подряд – после аналогичного решения в октябре.

Максимальное историческое значение учетной ставки на уровне 30% годовых действовало в Украине с 4 марта до 28 августа 2015 года.