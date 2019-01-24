Иностранцы увеличили вложения в украинские облигации еще на 23%

C начала года объем вложений нерезидентов в украинские облигации вырос в 1,5 раза.

Иностранцы продолжают массово вкладываться в украинские ОВГЗ / фото УНИАН

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины по итогам еженедельного аукциона вырос на 1,779 миллиарда гривень, или на 22,7% - до 9,629 миллиарда гривень.

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Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, нерезиденты покупают гривневые ОВГЗ второй аукцион подряд, после того как возобновили спрос на украинские облигации на предыдущем аукционе впервые с марта 2018 года.

C начала года за счет покупки гривневых ОВГЗ объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации вырос на 3,279 миллиарда гривень или в 1,5 раза.

Как сообщал УНИАН, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины в 2018 году вырос на 1,130 миллиарда гривень, или на 21,7%.

Эксперты допускают некоторое влияние этих операций на валютный рынок Украины, поскольку при покупке облигаций инвесторы продают валюту, а при продаже – покупают валюту.