Детенизация зарплат принесла бюджету Украины дополнительные 1,3 миллиарда - ГФС

В сентябре-декабре прошлого года работодатели легализовали труд 1,9 миллиона наемных работников.

Государственная фискальная служба Украины (ГФС) в рамках внедренных в сентябре прошлого года мероприятий, направленных на детенизацию отношений в сфере занятости населения, обеспечила поступление дополнительных 1,3 миллиарда гривень в государственный бюджет.

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В частности, как сообщили в пресс-службе ГФС, в госбюджет перечислено более 590 миллионов гривень налога на доходы физических лиц, 49 миллионов гривень - военного сбора, 727 миллионов гривень - единого взноса и 27 миллионов гривень - единого налога.

"Проведенные мероприятия позволили не только увеличить отчисления в бюджет, но и обеспечить защиту прав наемных работников по оплате их труда, выявить и устранить факты скрытой занятости, привлечь к государственной регистрации граждан в качестве субъектов хозяйствования. Это - один из шагов защиты интересов наемных работников, так как именно они, в первую очередь, должны быть заинтересованы в легальных отношениях с работодателем. Ведь "теневая зарплата" имеет негативные последствия, в частности, отсутствие социальных гарантий, предусмотренных для работника", - цитирует пресс-служба исполняющего обязанности председателя ГФС Александра Власова.

В сентябре-декабре прошлого года работодатели легализовали труд 1,9 миллиона наемных работников, а по результатам проведенных органами ГФС совместно с управлениями Гоструда проверок по соблюдению трудового законодательства работодателями, которые имеют наибольший риск использования неоформленного труда, официально трудоустроено 2,9 тысячи наемных работников.

Также сообщается, что ГФС приняла участие в разработке проекта распоряжения о проведении мероприятий, направленных на детенизацию занятости населения в сферах торговли и общественного питания, строительства, сельского хозяйства, транспортных перевозок, медицинского обслуживания, предоставления услуг.

Разработанный проект направлен на рассмотрение в Министерство финансов и предусматривает обмен информацией между ГФС, Министерством социальной политики, Госслужбой по вопросам труда, Госслужбой занятости и Пенсионным фондом Украины о фактах выявления неоформленных трудовых отношений.

Как сообщал УНИАН, доля теневого сектора в Украине, по экспертным оценкам, составляет от 30 до 40% экономики.

5 сентября 2018 года Кабинет министров Украины принял распоряжение «О мерах, направленных на детенизацию отношений в сфере занятости населения». По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, распоряжение предполагает месячную разъяснительную работу о том, какие штрафы предусмотрены за неоформление работников на предприятии.