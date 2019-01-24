Минфин в этом году планирует одолжить 346 миллиардов гривень
Министерство финансов Украины в 2019 году планирует финансировать государственный бюджет с помощью широкого спектра долговых инструментов на общую сумму 345,926 млрд грн.
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Об этом говорится в Программе управления государственным долгом на 2019 год, опубликованной на сайте Министерства финансов Украины.
Согласно документу, 58,4% общей суммы заимствований планируется привлечь на внутреннем рынке.
При этом, платежи по погашению госдолга в 2019 году запланированы в объеме 272,247 млрд грн, из которых 55,3% - платежи по внутреннему долгу.
Объем платежей по обслуживанию госдолга прогнозируется в сумме 145,205 млрд грн, из которых 61,1% - платежи по внутреннему долгу.
Также сообщается, что отчет о выполнении программы управления госдолгом будет сформирован не позднее чем через три месяца после окончания соответствующего бюджетного года.
Справка УНИАН. Государственный и гарантированный государством долг Украины в январе-ноябре 2018 года снизился на 2% в долларовом эквиваленте - до 74,76 млрд долл., на 0,9% в гривневом эквиваленте - до 2,122 трлн грн. Данные в целом за год пока не обнародованы.
Кабинет министров в августе 2018 года принял трехлетнюю стратегию управления госдолгом, предполагающую снижение его до конца 2020 года до уровня не выше 49% ВВП и оптимизацию структуры долга.