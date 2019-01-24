Horizon Capital инвестирует $200 миллионов в украинские компании

Превысив свою первоочередную цель в 150 млн долл., EEGF III стал самым крупным за последние десять лет фондом прямых инвестиций в Украину.

Инвестиционный фонд Horizon Capital инвестирует 200 млн долл. в украинские экспортно-ориентированные компании, сообщили УНИАН в пресс-службе Национального инвестиционного совета.

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Как отмечается, во время заседания Национального инвестсовета Украины в Давосе (Швейцария) компания Horizon Capital собрала ориентированный на Украину фонд Emerging Europe Growth Fund III (EEGF III) в 200 млн долларов, в создании которого приняли участие новые и уже существующие частные и институциональные инвесторы.

"Превысив свою первоочередную цель в 150 млн долл., EEGF III стал самым крупным за последние десять лет фондом прямых инвестиций в Украину", - говорится в сообщении.

Целью Фонда является поддержка экспортно-ориентированных украинских компаний, работающих в сфере IT, сельского хозяйства, легкой промышленности и производства продуктов питания. Согласно информации инвестсовета, Фонд также намерен инвестировать в компании, работающие в сегментах e-commerce, здравоохранения, фармацевтики, потребительских товаров и финансовых услуг. Размер инвестиций на каждую отдельную компанию составит 5-20 млн долл., которые будут инвестированы в следующие два-три года.

"Якорным инвестором Фонда стал Western NIS Enterprise Fund, также в EEGF III есть привлеченные средства ЕБРР, FMO, IFC, PROPARCO, DEG, IFU. Кроме того, треть фонда составили средства фондов, семейных офисов и других частных инвесторов", - отмечается в сообщении.

По состоянию на сейчас, EEGF III провел шесть инвестиций, пять из них - в украинские экспортно-ориентированные предприятия, которые быстро развиваются. Фонд стал первым фондом Horizon Capital, который инвестирует в IT и экспортно-ориентированные предприятия: первый Emerging Europe Growth Fund I в размере 132 млн долл. и второй - 370 млн долл. в 2008 году инвестировал в украинские бизнесы, которые фокусируются на внутреннем рынке.

"Успешное завершение процесса привлечения инвестиций в EEGF III и существенное превышение нашей первоначальной цели - это мощный сигнал о наличии огромных возможностей в Украине для тех инвесторов, которые смотрят дальше медийных заголовков», - цитирует пресс-служба основателя и главного исполнительного директора Horizon Capital Елену Кошарную.

Справка УНИАН. Национальный инвестиционный совет является консультативно-совещательным органом при президенте Украины, в который входят представители украинского правительства и более 20 крупных международных компаний. Председателем Национального инвестиционного совета является президент Украины. Первое заседание совета состоялось в Киеве 25 мая 2018 года, второе - в Давосе (Швейцария) 23 января 2019.