Активы «Брокбизнесбанка» продадут на аукционе

Фонд гарантирования вкладов физических лиц проведет аукцион по продаже активов ликвидируемого «Брокбизнесбанка», сообщила пресс-служба Фонда.

Согласно сообщению, аукцион состоится 10 февраля в помещении Киевской торгово-промышленной палаты.

Также сообщается, что на продажу будут выставлены 122 единицы автотранспорта, принадлежащего банку, с общей начальной стоимостью продажи в сумме 11,273 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации «Брокбизнесбанка» 11 июня на основании решения НБУ об отзыве банковской лицензии и ликвидации. С 3 марта в банке работала временная администрация.

«Брокбизнесбанк» работал на рынке Украины с 1991 года и входил в группу крупных банков. Основным владельцем банка является группа ВЕТЭК Сергея Курченко.