Гривня на межбанке упала до 25,90 за доллар

В понедельник, 9 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов достигли уровня 25,10/25,90 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По словам собеседника агентства, рынок постепенно находит точки соприкосновения интересов экспортеров и импортеров.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,37/29,26 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,3810/0,3930 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 24,4662 грн/долл., к этому часу было заключено 206 соглашений, объем торгов составил 211,44 млн долл.