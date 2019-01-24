Украина заручилась поддержкой ЕБРР для большой приватизации-2019

По словам главы Фонда госимущества, только совместными усилиями с международными партнерами удастся ускорить эффективный процесс продажи госактивов.

Фонд государственного имущества Украины заручился поддержкой Европейского банка реконструкции и развития относительно путей по реализации планов большой приватизации на 2019 год.

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Как написал на своей странице в соцсети Facebook исполняющий обязанности главы ФГИУ Виталий Трубаров, об этом шла речь во время встречи с главой украинского офиса ЕБРР Матео Патроне и его заместителем Мариной Петров.

"Только совместными усилиями с нашими международными партнерами нам удастся ускорить эффективный процесс продажи государственных активов. В частности, во время встречи обсудили пути решения кризисной ситуации на Одесском припортовом заводе и возможность скорейшего решения проблемы с утверждением инвестиционного советника по приватизации Pericles Global Advisory", - написал он.

Как сообщал УНИАН, в начале года Фонд госимущества утвердил перечень объектов приватизации, подлежащих продаже в 2019 году, а 16 января его утвердил Кабмин.

На продажу будут выставлены: "Тернопольоблэнерго", "Центрэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго", "Объединенная горно-химическая компания", "Угольная компания "Краснолиманская", "Азовмаш", государственное предприятие "Завод "Электротяжмаш", "Сумыхимпром", "Одесский припортовый завод", "Ориана", "Президент-Отель", государственное публичное акционерное общество "Национальная акционерная компания "Украгролизинг", Фармацевтическая компания "Индар".

30 июля прошлого года конкурсная комиссия Фонда государственного имущества Украины выбрала инвестиционных советников для подготовки к приватизации первых шести госкомпаний, в том числе - для ОПЗ. После конкурса компания "Грант Торнтон" публично обвинила конкурсную комиссию в нарушении закона и решила обжаловать результаты отбора инвестиционных советников.

Фонд государственного имущества Украины подал иск об опровержении недостоверной информации и защите деловой репутации против компании "Грант Торнтон", с которой просит взыскать 10 миллионов гривень компенсации за обвинения в недобросовестном выборе победителей конкурса инвестиционных советников для объектов большой приватизации. На данный момент иск рассматривается в суде, из-за чего не может начаться подготовка этих объектов большой приватизации к продаже.