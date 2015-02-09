Кабмин в 2014 году предоставил госгарантии по кредитам на €655 млн и $372 млн

Украинское правительство в 2014 году предоставило государственные гарантии по кредитам четырех госпредприятий на сумму 655 млн евро и 372,314 млн долл., что составляет 17,379 млрд грн по курсу Национального банка Украины на дату заключения договоров, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, в том числе госгарантии предоставлены по кредиту Экспортно-импортного банка Китая на 372,314 млн долл., полученному Дирекцией по строительству и управлению национального проекта «Воздушный экспресс» и других инфраструктурных объектов Киевского региона в рамках проекта по организации железнодорожного пассажирского сообщения «Киев - международный аэропорт «Борисполь».

Также гарантии предоставлены по двум кредитам Европейского банка реконструкции и развития на общую сумму 600 млн евро в пользу НАЭК «Энергоатом» под проект комплексной программы повышения безопасности энергоблоков атомных электростанций.

Помимо этого, госгарантии предоставлены по кредиту Европейского инвестиционного банка на 55 млн евро для Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины под строительство Бескидского тоннеля.

Согласно данным Минфина о предоставленных госгарантиях по состоянию на 1 января 2015 года, за 11-летний период, с 2004 года по 2014 год включительно, правительство предоставило госгарантии на 189,093 млрд грн, в том числе наибольший объем в 75,350 млрд грн предоставлен в 2012 году.

В частности, в 2004 году Кабмин выдал госгарантии на 8,367 млрд грн, в 2005 – на 661 млн грн, в 2006 – 3,521 млрд грн, в 2007 – 5,892 млрд грн, в 2008 – 1 млрд грн, в 2009 – 32,110 млрд грн, в 2010 – 10,074 млрд грн, в 2011 – 12,842 млрд грн, в 2012 – 75,350 млрд грн, в 2013 – 21,898 млрд грн.

Также приводятся данные о просроченной задолженности заемщиков перед государством по кредитам под госгарантии на 1 января 2015 года, которая составляет 1,959 млрд долл., что на 52 млн долл. или на 2,7% больше показателя на 1 октября 2014 года (в долларах США при пересчете по валютному курсу Национального банка Украины на 31 декабря 2014 года).

В том числе наибольший объем задолженности приходится на концерн «Украгротехсервис» - 374,802 млн долл. (целевое назначение – сельхозтехника и запчасти), компанию «Ориана» - 207,761 млн долл. (строительство завода по производству полиэтилена), Макеевский металлургический комбинат - 162,378 млн долл. (производственное оборудование), корпорацию «Украгропромбиржа» - 152,335 млн долл. (сельхозтехника), Украинскую внешнеторговую фирму «Биомед» - 117,401 млн долл. (технологическое оборудование).

Как сообщал УНИАН, просроченная задолженность заемщиков перед государством по кредитам, предоставленным государством или под госгарантии, по состоянию на 1 октября 2014 года составила 1,907 млрд долл. при пересчете по курсу НБУ на 30 сентября 2014 года.

Госбюджет Украины на 2014 год предусматривал возможность предоставления госгарантий на 25 млрд грн.