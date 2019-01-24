Украинский бизнес жалуется на «рэкет» на границе

Бизнес-сообщество обеспокоено задержками таможен в оформлении грузов на границе.

Бизнес-сообщество обеспокоено задержками таможен в оформлении подавляющего большинства грузов на границе, в частности, у некоторых компаний были задержаны до 70 грузовиков.

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Как сообщили в пресс-службе Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), таможенники получили новые критерии риска по определению среднего показателя таможенной стоимости в автоматизированной системе анализа и управления рисками (АСАУР), и задерживают груз с продукцией, где задекларированная таможенная стоимость ниже.

В сообщении отмечается, что еще две недели назад компании ввозили свой товар по ценам, указанным в договоре поставки.

«У бизнеса сложилось впечатление, что мы возвращаемся к ручному режиму корректировки таможенной стоимости и индикативных цен на товары, как это в свое время практиковалось таможенниками до внесения изменений в Таможенный кодекс. И все достижения тех изменений по определению методов таможенной стоимости, скатились фактически до квази-индикативного определения цен. Ведь на самом деле первым и основным методом должна быть цена контракта», - цитирует пресс-служба исполнительного директора Европейской Бизнес Ассоциации Анну Деревянко.

Согласно сообщению, помимо простоя грузов, бизнес сообщил о том, что инспекторы таможен лишены технической возможности согласовывать таможенную стоимость на основании предоставленных документов в случае срабатывания системы анализа рисков по индикативным ценам.

В свою очередь, руководство Фискальной службы объяснило данную ситуацию тем, что налоговики осуществляют усовершенствование профилей риска АСАУР, с целью борьбы с контрабандой и серым импортом.

Однако, Ассоциация неоднократно выступала с предложениями по борьбе с этими негативными явлениями, в частности, путем введения тотальной фискализации для отслеживания цепи перемещения товара от границы или производителя.

«Подобные инструменты - похожи на «рэкет» на границе, и вряд ли будут способствовать действенной и эффективной борьбе именно с серым импортом и контрабандой», - подчеркнули в пресс-службе.

Также сообщается, что ГФС отметила, что Таможенный кодекс предусматривает возможность прекращения таможенного оформления грузов с целью запроса и предоставления дополнительных документов (до 10 дней). Но согласно положениям Таможенного кодекса, указанный срок должен применяться исключительно в случае, если предоставленные для таможенного оформления документы содержат расхождения.

«Однако, задержка оформления на 10 дней проводится без ссылки на выявленные расхождения, даже запросы на предоставление дополнительных документов декларантам не направляются… Некоторые компании признаются, что оценивая стоимость простоя в 10 дней и сумму дополнительных таможенных платежей от повышения таможенной стоимости, они вынуждены соглашаться на таможенное оформление на основании индикативных цен», - подчеркнули в ЕБА.

Между тем, ЕБА и ГФС достигли договоренностей, что Ассоциация направит обращения в Фискальную службу по каждой компании-члену ЕБА, которая столкнулась с данной проблемой.

Как сообщал УНИАН, с 23 января стартовал пилотный проект по уплате предприятиями таможенных платежей через Единый казначейский счет (ЕКС), которая станет обязательной для всех компаний с 16 апреля.