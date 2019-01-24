Объем госдолга в мире за 10 лет почти удвоился - Fitch

Объем госдолга в мире достиг $66 триллионов, что эквивалентно 80% глобального ВВП.

Эксперты международного рейтингового агентства Fitch Ratings подсчитали, что на конец 2018 года объем государственного долга в мире достиг 66 триллионов долларов (по рыночным валютным курсам), что эквивалентно 80% глобального ВВП.

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Об этом сообщает Росбалт.

"По оценкам Fitch, объем задолженности почти в 2 раза превысил показатель 2007 года", - говорится в сообщении.

В настоящее время, констатируют эксперты, самым большим размером госдолга обладают Соединенные Штаты - около 21 триллиона долларов. В тройке лидеров также оказались Япония (12 триллионов долларов) и Китай (6 триллионов долларов).

При этом, отмечают в агентстве, задолженность развитых страх с 2012 года сохраняется на относительно стабильном уровне - около 50 триллионов долларов, а вот долги развивающихся экономик увеличились за этот период с 10 триллионов долларов до 15 триллионов долларов.

Напомним также, что накануне Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Японии в иностранной и национальной валютах на уровне "А".

И хотя в агентстве обратили внимание на "сильные стороны этой развитой экономики", но указали слабые среднесрочные перспективы роста и высокий государственный долг (примерно 230% ВВП страны).