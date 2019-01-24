Крупнейший в Украине банк с иностранным капиталом закончил год с миллиардной прибылью

«Райффайзен Банк Аваль» за год получил свыше 5 миллиардов прибыли.

Крупнейший в Украине банк с иностранным капиталом «Райффайзен Банк Аваль» по итогам 2018 года получил 5,088 млрд грн прибыли.

Читайте также«ПриватБанк» за год получил почти 12 миллиардов прибыли

Как свидетельствует отчетность финучреждения, опубликованная на его сайте, на 1 января уставный капитал банка составил 6,2 млрд грн.

Справка УНИАН. «Райффайзен Банк Аваль» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком с иностранным капиталом по классификации Национального банка по объему активов.

В 2005 году банк приобрела международная финансовая группа «Райффайзен Банк Интернациональ АГ» (Австрия). С конца 2015 года 30% в капитале финучреждения принадлежат Европейскому банку реконструкции и развития.

Прибыль банка за 2017 год составила 4,469 млрд грн.