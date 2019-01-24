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Крупнейший в Украине банк с иностранным капиталом закончил год с миллиардной прибылью

16:39, 24 января 2019
Финансы
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На 1 января уставный капитал банка составил 6,2 млрд грн / фото УНИАН

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Как свидетельствует отчетность финучреждения, опубликованная на его сайте, на 1 января уставный капитал банка составил 6,2 млрд грн.

Справка УНИАН. «Райффайзен Банк Аваль» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком с иностранным капиталом по классификации Национального банка по объему активов. 

В 2005 году банк приобрела международная финансовая группа «Райффайзен Банк Интернациональ АГ» (Австрия). С конца 2015 года 30% в капитале финучреждения принадлежат Европейскому банку реконструкции и развития.

Прибыль банка за 2017 год составила 4,469 млрд грн.

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Теги: #прибыль банков#Райффайзен Банк Аваль