ГФС предлагает учитывать данные о зарплатах "в конвертах" при начислении субсидий

В сентябре-декабре прошлого года работодатели легализовали труд 1,9 млн наемных работников.

Государственная фискальная служба (ГФС) предлагает учитывать данные проверок работодателей на предмет законодательно оформленных трудовых отношений со своими сотрудниками при начислении или отказе в начислении жилищных субсидий и других социальных выплат.

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В частности, как сообщили в пресс-службе ГФС, в сентябре-декабре прошлого года, после усиления Фискальной службой контрольных мер за теневой занятостью, работодатели легализовали труд 1,9 млн наемных работников, а по результатам проведенных органами ГФС совместно с управлениями Гоструда проверок по соблюдению трудового законодательства работодателями, которые имеют наибольший риск использования неоформленного труда, официально трудоустроено 2,9 тыс. человек.

«Информация, которую мы получили по результатам проведенной работы, показала необходимость дальнейшего проведения таких мероприятий одновременно с налаживанием эффективного взаимодействия с органами власти для использования установленных фактов при начислении различных видов социальной помощи», - цитирует пресс-служба исполняющего обязанности главы ГФС Александра Власова.

В частности, по его словам, полученная при проведении контрольных мероприятий информация о неоформленных наемных работниках и выплате им доходов может использоваться при назначении, отказе в назначении или пересмотре жилищных субсидий, пособия по безработице и других выплат.

Также сообщается, что с этой целью ГФС приняла участие в разработке проекта распоряжения о проведении мероприятий, направленных на детенизацию занятости населения в сферах торговли и общественного питания, строительства, сельского хозяйства, транспортных перевозок, медицинского обслуживания, предоставления услуг.

Разработанный проект направлен на рассмотрение в Министерство финансов и предусматривает обмен информацией между ГФС, Министерством социальной политики, Госслужбой по вопросам труда, Госслужбой занятости и Пенсионным фондом Украины о фактах выявления неоформленных трудовых отношений.

Как сообщал УНИАН, ГФС в рамках внедренных в сентябре прошлого года мероприятий, направленных на детенизацию отношений в сфере занятости населения, обеспечила поступление в государственный бюджет дополнительных 1,3 млрд грн.

Доля теневого сектора в Украине, по экспертным оценкам, составляет от 30 до 40% экономики.