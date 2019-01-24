Государственный «Укргазбанк» приблизился к приватизации

IFC подтвердила готовность к вхождению в капитал госбанка.

Международная финансовая корпорация (IFC) подтвердила готовность к вхождению в капитал государственного «Укргазбанка».

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Об этом сообщила глава офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины Юлия Ковалив в соцсети Facebook.

«На заседании Национального инвестиционного совета руководство IFC подтвердило готовность рассматривать инвестиции в капитал «Укргазбанка», - написала Ковалив.

По ее словам, подготовительная работа, в том числе due diligence, начнется в течение следующих месяцев.

Справка УНИАН. Международная финансовая корпорация (IFC), член Группы Всемирного банка, является крупнейшим мировым институтом развития, ориентированным на частный сектор на развивающихся рынках. Работает с более чем 2000 компаниями по всему миру. Текущий портфель проектов IFC в Украине составляет 695 млн долл.

«Укргазбанк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1993 года. По результатам докапитализации банка при участии государства в 2009 году доля Министерства финансов в капитале «Укргазбанка» составляет 95%.