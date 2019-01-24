Бизнес сообщил о разблокировании таможнями оформления грузов

Проверка таможенной стоимости груза проходит без задержек и с учетом всех подтверждающих документов, которые предоставляет импортер.

Компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) сообщили о постепенном разблокировании таможнями процесса оформления грузов, тогда как ранее у некоторых компаний были задержаны до 70 грузовиков на границе.

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«Согласно сообщению компаний-членов, по состоянию на вторую половину дня 24 января ситуация по остановке таможенного оформления грузов на таможне, о которой бизнес говорил ранее, начинает урегулироваться», - сообщила пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.

Согласно сообщению, проверка таможенной стоимости груза проходит без задержек и с учетом всех подтверждающих документов, которые предоставляет импортер.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром бизнес сообщил о задержках таможен в оформлении подавляющего большинства грузов на границе, в частности, у некоторых компаний были задержаны до 70 грузовиков.

Так, по информации ЕБА, таможенники получили новые критерии риска по определению среднего показателя таможенной стоимости в автоматизированной системе анализа и управления рисками (АСАУР) и задерживают груз с продукцией, где задекларированная таможенная стоимость ниже.