Запрет на «бюджетные депозиты»: местные власти недовольны решением правительства

По словам чиновников, запрет размещения на депозитах свободных средств местных бюджетов уменьшает полномочия местных советов.

Решения Министерства финансов, которое запретило городам размещать временно свободные средства общего фонда на депозитных счетах, уменьшает полномочия органов местного самоуправления, уверены чиновники местных советов. Об этом они сообщили УНИАН.

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В частности, в Черниговском городском совете пока осторожны с комментариями, поскольку решения о запрете размещения бюджетных средств на депозите, еще не видели.

«Однако уже сейчас можно отметить, что доходы от депозита, который имеет Черниговский городской совет в финучреждении, уже включены в планы доходной части городского бюджета на 2019 год. А бюджет, напомню, принят на сессии в ноябре 2018 года», - подчеркнул руководитель пресс-службы городского совета Андрей Подорван. А следовательно, это решение автоматически уменьшит доходную часть бюджета Чернигова.

Депутат Черниговского горсовета, экс-городской голова Чернигова (2002-2015) Александр Соколов считает, что правительственное решение значительно сужает полномочия органов местного самоуправления.

«Я не понимаю логику этого решения, если у нас децентрализация, то города должны самостоятельно распоряжаться бюджетными средствами», - сказал он. Соколов также напомнил, что когда-то уже действовал такой запрет на основании распоряжения Минфина и главы разных городов постоянно поднимали вопрос о его отмене.

«Средства на депозите – дополнительный ресурс для города, но не самоцель. Пока разрабатывается проектно-сметная документация, пока продолжаются тендерные процедуры, средства, выделенные на конкретные проекты, могут «работать», - убежден он.

В то же время Соколов отметил, что депутаты, исполкомы горсоветов должны контролировать, чтобы не было злоупотреблений и средства не находились на депозите исключительно ради дивидендов.

«Местные средства должны быть полностью в распоряжении органов местного самоуправления. И любые запреты не способствуют развитию самоуправления на местах. Бюджетные средства, временно размещены на депозите в банке – это дополнительный ресурс, а не крамола», - убежден он.

Также и.о. городского председателя Черновцов, секретарь Черновицкого городского совета Василий Продан подтвердил неизбежное недополучения доходов местными бюджетами.

«Риски такого решения Кабмина очевидны – это недополучение доходов бюджета. Условно говоря, в прошлом году благодаря тому, что горсовет хранил часть свободных средств на депозитах, город получил десятки миллионов гривень. Сейчас их не будет. Для чего это делается? Мне не понятна мотивация правительства. Ранее Гройсман рассказывал, что классно и выгодно размещать деньги в облигациях государственного займа под 17% годовых, но с условием, что полгода город не может снять эти деньги. Когда свободные деньги города ставятся на депозит в государственном банке, и мы их можем вернуть буквально за сутки, то конечно, лучше, чтобы они находились на депозите, чем просто на казначейском счете», - сказал он.

Заместитель начальника финансового управления Черновицкого городского совета Татьяна Цимбалюк отметила, что вчера управление подготовило и направило обращение к Ассоциации городов Украины и Кабинета министров относительно принятия мер и, соответственно, защиты интересов органов местного самоуправления.

«Потому что право на размещение временно свободных средств на депозитах регламентируется Бюджетным кодексом. Мягко говоря, это превышение полномочий Кабинета министров Украины, ведь это постановление Кабмина – все-таки подзаконный нормативно-правовой акт. Поэтому, конечно, мы будем инициировать, чтобы все-таки право сохранения свободных денег на депозитах было сохранено за местными советами. Это наше право, предусмотренное законом «О местном самоуправлении», распоряжаться средствами местных бюджетов», - сказала она.

По ее словам, по состоянию на сегодня, на депозитах размещено 127 млн грн свободных денег городского бюджета Черновцов. Это средства и общего, и специального фонда городского бюджета. Ранее был проведен конкурс, и по его результатам победителем определили государственный банк «Укргазбанк», который дал лучшую ставку – 15,25% годовых. Горсовет имеет право ежедневно пополнять этот депозит или снимать с него деньги для финансирования потребностей города.

«Это такой механизм, который не означает, что средства постоянно на определенный срок «отвлеклись». Мы ежедневно анализируем и проверяем, согласно заявлений по финансированию. И, соответственно, после этого принимаем решение по размещению или снятию этих денег. Это постоянный живой процесс. Преимущество хранения денег на депозитах – это источник для наполнения доходной части городского бюджета. То есть, средства не просто лежат на счете, а реально работают на городской бюджет, давая возможность привлечь дополнительный ресурс, который затем может быть направлен на нужды территориальной общины», - добавила Цимбалюк.

«Что же до рисков после решения Кабмина – мы в первую очередь не сможем привлечь какие-то дополнительные поступления в городской бюджет. И, конечно, это – сужения прав органов местного самоуправления», - подчеркнула чиновница.

По словам, вице-мэра по финансам Кременчуга (Полтавская область) Татьяны Неиленко, запрет касается средств общего фонда бюджета города, которые бы могли разместить на депозитах, но спецфонд бюджета небольшой, поэтому размещать с этого фонда ничего.

«В этом году планировали разместить в банках около 20 миллионов гривень городского бюджета и теперь с введением запрета процесс остановится. Я вам приведу цифры. В 2017 году городской бюджет получил дополнительно 11 миллионов гривень именно за счет процентов временно свободных средств общего фонда на депозитных счетах. Прошлого года получили немного - потому что было невыполнение городского бюджета и средств, которые бы можно было разместить на депозит, не хватало.

Как сообщалось, вчера, 23 января, Министерство финансов запретило городам размещать временно свободные средства общего фонда на депозитных счетах.