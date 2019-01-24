Фонд гарантирования продал крупнейший в своей истории пул активов стоимостью 8 миллиардов

Продажа состоялась с привлечением международного консультанта.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал крупнейший в своей истории пул неработающих кредитов балансовой стоимостью около 8 млрд грн с привлечением международного консультанта.

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Об этом сообщила заместитель директора-распорядителя Фонда Светлана Рекрут на своей странице в соцсети Facebook.

«Продан крупнейший пул неработающих кредитов балансовой стоимостью около 8 млрд грн», - написала Рекрут.

По ее словам, впервые покупателем стала иностранная компания, имеющая опыт работы с проблемными кредитами в Восточной Европе – дочерняя структура чешской компании APS Holding.

«Продажа произошла через систему Prozzoro, но с привлечением международного консультанта», - добавила Рекрут.

Информацию о стоимости продажи активов она не уточнила, отметив, что стоимость определил рынок.

Справка УНИАН. В течение 2014-2017 годов 96 банков в Украине утратили платежеспособность. Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, переданных в управление Фонда гарантирования в этот период, составила почти 90 млрд грн. В настоящее время Фонд гарантирования продолжает ликвидацию свыше 90 банков в Украине.