Ограничения на продажу валюты населению могут снять на следующей неделе

Банкиры договорились с Национальным банком Украины рассмотреть вопрос отмены ограничения по продаже наличной валюты населению, установленного в размере эквивалента до 3 тыс. грн в сутки в одни руки, и действующего до 3 марта, сообщил УНИАН источник на финансовом рынке со ссылкой на итоги еженедельного совещания банкиров в НБУ.

По словам собеседника агентства, и банкиры, и регулятор готовы к такому шагу. «Решили подождать неделю», - сказал он.

Ограничение НБУ по максимальной сумме продажи наличной валюты физлицу в один операционный (рабочий) день до эквивалента 3 тыс. грн, за исключением покупки валюты для погашения обязательств по валютным кредитам в банках, было установлено регулятором 23 сентября прошлого года сроком на 3 месяца. В декабре Нацбанк продлил срок действия этой нормы до 3 марта 2015 года.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 5 февраля прекратил проведение ежедневных индикативных аукционов на валютном рынке для определения равновесного курса, как утративших смысл. Одновременно регулятор повысил учетную ставку до 19,5% и ставки операций регулирования ликвидности рынка, чтобы ограничить возможные спекуляции на валютном рынке.

После отмены индикативных аукционов гривня на межбанковском рынке в течение двух дней подешевела к доллару до уровня около 25-26 грн/долл., и следом Нацбанк обновил исторический минимум официального курса гривни к доллару на уровне 24,9562 грн/долл. - практически на уровне рыночного.