Нацбанк в этом году отчеканит по 100 миллионов штук новых монет номиналом 5 и 10 гривень

Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов.

Национальный банк Украины в 2019 году планирует отчеканить по 100 миллионов штук новых монет номиналами 5 и 10 гривень, которые будут введены в обращение в 2019-2020 годах.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе НБУ, также в планах чеканка по 80 миллионов штук монет номиналами 1 и 2 гривни, введенных в обращение в 2018 году.

По информации регулятора, в прошлом году было отчеканено 140 миллионов штук монет номиналом 1 гривня и 145 миллионов - номиналом 2 гривни.

В НБУ напомнили, что эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, находящиеся в обращении.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в апреле 2018 года выпустил в обращение монеты номиналами 1 и 2 гривни, а с 2019-2020 года анонсировал выпуск в обращение монет номиналом 5 и 10 гривен.

В июле 2018 года Нацбанк прекратил чеканку монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, однако они остаются законным средством платежа на территории Украины.