«Райффайзен Банк Аваль» решил ликвидировать донецкую дирекцию

Наблюдательный совет «Райффайзен Банка Аваль» 6 февраля принял решение ликвидировать донецкую областную дирекцию банка, сообщил банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято в связи с невозможностью продолжения банковской деятельности в Донецке и в ряде районов Луганской области.

Как сообщал УНИАН, Украина с апреля этого года ведет на территории Луганской и Донецкой областей антитеррористическую операцию против пророссийских боевиков, активизировавшихся на фоне демократических преобразований в стране. К территориям, не подконтрольным украинским властям, относятся областные центры Донецк и Луганск, а также ряд населенных пунктов в регионе.

Президент Украины Петр Порошенко своим указом обязал Кабинет министров свернуть работу госпредприятий, учреждений и организаций в зоне АТО, обеспечив эвакуацию или перевод работников, вывоз имущества и документации.

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Национальный банк обязал банки Украины полностью приостановить осуществление всех видов финансовых операций в населенных пунктах, которые не контролируются украинскими властями, с 7 августа.

В этой связи крупнейшие украинские банки покидают оккупированные города в Донецкой и Луганской областях, закрывают структурные подразделения или переносят их на освобожденные территории, подконтрольные украинским властям.