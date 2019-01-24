Украина и Швейцария договорились об избежании двойного налогообложения

От украинской стороны документ подписала министр финансов Оксана Маркарова.

Правительство Украины подписало со Швейцарским федеральным советом протокол об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.

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Трансляция мероприятия велась на странице президента Петра Порошенко в Facebook.

От украинской стороны документ подписала министр финансов Оксана Маркарова.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля 2018 года Кабинет министров одобрил проект протокола между правительством Украины и Швейцарским Федеральным Советом о внесении изменений в Конвенцию между правительством Украины и Швейцарским федеральным советом об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.

Проектом было предусмотрено увеличение размера ставок налогообложения процентов и роялти - с 0% до 5%; совершенствование процедуры взаимного согласования (разрешения налоговых споров) с помощью арбитража; значительное расширение возможностей Договаривающихся Государств относительно обмена налоговой информацией без оговорок относительно требований национального налогового интереса или банковской тайны.