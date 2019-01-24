Гривня снизилась к доллару на 10 копеек
20:16, 24 января 2019Финансы
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Котировки гривни к евро снизились на 15 копеек.
Гривня снизилась к доллару / фото УНИАН
В четверг, 24 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,88/27,93 грн/долл., что на 10 копеек ниже уровня закрытия вчерашних торгов.
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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,72/31,78 грн/евро, что на 15 копеек ниже уровня закрытия вчерашних торгов.
Национальный банк на пятницу, 25 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,7865 грн/долл., к евро – на уровне 31,5127 грн/евро.
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