Глава МИД Испании оценил потери Евросоюза от санкций против России в 21 млрд евро

Санкции, введенные против России из-за конфликта в Украине, сильно ударили по экономике стран Европейского Союза.

Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Гарсия-Маргальо в понедельник, 9 февраля, в кулуарах Совета ЕС по иностранным делам, сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на информагентство АFP.

Министр назвал и сумму убытков от Евросоюза санкций против России. "ЕС до сих пор потерял 21 миллиард евро", - цитирует слова Гарсии-Маргальо АFP. Как отмечается в сообщении агентства, это впервые в ЕС озвучивают сумму общих убытков от введения санкций против Москвы.

Встречу лидеров Германии, Франции, Украины и России испанский министр назвал "последним шансом" перед усилением санкций, которые нанесут странам Евросоюза дополнительных убытков.

По данным Еврокомиссии, объем торговли ЕС с Россией в 2013 году составил 325 миллиардов евро, из них экспорт из стран ЕС - 120 миллиардов, что делало Россию четвертым по объему экспортным рынком для ЕС, говорится в сообщении AFP.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Евросоюз расширил список лиц, к которым будут применены санкции в виде запрета на въезд и замораживание активов, на 19 физических и 9 юридических лиц.