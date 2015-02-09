В ЕС надеются, что донорская конференция для Украины пройдет в апреле и соберет $15 млрд

Международные доноры финансовой помощи, включая США и Евросоюз, приедут в Киев на конференцию в апреле в надежде собрать не менее $15 миллиардов на восстановление Украины и предотвращение ее банкротства, сообщил комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан в понедельник.

Как передает Рейтер, дата и повестка конференции будут определены после того, как украинские власти представят исчерпывающий перечень потребностей в инвестициях, сказал еврокомиссар.

"Мы с нетерпением ждем урегулирования конфликта", - сказал Хан журналистам.

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Как сообщал УНИАН, министр экономики Айварас Абромавичус в Давосе заявил, что донорская конференция по Донбассу планируется на апрель.

"Донорская конференция скорее всего пройдет в апреле. Потому что мы хотим больше ссылаться на реформы и на изменения. Тогда новому правительству будет уже больше 100 дней, и будут уже какие-то результаты", - пояснил он.

Ранее предполагалось, что международная донорская конференция в поддержку Украины пройдет в конце января-начале февраля 2015 года.