В кредитном реестре уже собрали информацию о более 80 тысячах заемщиков

Информацию в реестр предоставляют все банки под контролем НБУ.

Национальный банк Украины собрал в кредитный реестр информацию о более 80 тысячах заемщиков банков, включая 53,2 тысячи физических и 27,2 тысячи юридических лиц.

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Как сообщается на сайте регулятора, информацию в реестр предоставляют все банки под контролем НБУ.

«Наполнение базы данных кредитного реестра повышает эффективность оценки банками кредитного риска и таким образом способствует получению добросовестными и честными заемщиками кредитов от банков, в конечном итоге положительно влияет на возобновление кредитования», - пояснила директор департамента банковского надзора НБУ Наталия Дегтярева.

Также в НБУ напомнили, что с 1 сентября регулятор предоставил банкам возможность получать информацию из кредитного реестра НБУ, а с 1 января 2019 года эта информация используется для оценки кредитного риска.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в феврале 2018 года приняла закон о создании и ведении кредитного реестра Национального банка Украины.

Централизованный кредитный реестр НБУ накапливает информацию о кредитных операциях заемщиков, задолженность по которым составляет более 100 минимальных заработных плат перед одним банком.

Заемщики, в отношении которых переданы данные в кредитный реестр, имеют право получать из реестра информацию о себе и в случае несогласия с ее содержанием требовать корректировки.