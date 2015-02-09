Министр Абромавичус нашел плюсы в падении гривни

Снижение себестоимости производства, обусловленное падением курса гривни, будет привлекательным для иностранных инвесторов как в контексте размещения производственных мощностей, так и в контексте организации реэкспорта.

Об этом заявил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус в эфире телеканала «Лтава».

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«Падение гривни, конечно, негативно сказывается на большинстве бизнесменов и населения, и это очень, в принципе, чувствительная тема. Но те, кто придет сюда со своим производством, конечно, себестоимость его будет очень привлекательна даже для реэкспорта в другие страны», - сказал Абромавичус.

Также министр отметил, что иностранные инвесторы готовы реализовывать масштабные проекты в Украине. При этом единственной преградой для них являются военные действия на территории страны.

«Как только закончится война, военные действия, я уже вижу, что многие иностранные инвесторы готовы были бы прийти, потому что производить здесь со своим производством будет уже очень привлекательно», - сказал министр.

По словам Абромавичуса, для некоторых крупных инвесторов даже военные действия не стали преградой для реализации масштабных проектов.

«Есть отдельные бизнесы, которые видят перспективу в Украине, несмотря ни на что. Хороший пример - американская компания Monsanto, один из самых больших в мире производителей семян кукурузы. В Житомире они начали только что строить - уже когда началась война, военные действия, когда Крым оккупировали - завод стоимостью в 250 млн долл.», - отметил министр.

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Как сообщал УНИАН, НБУ с 5 февраля прекратил проведение ежедневных индикативных аукционов на валютном рынке для определения равновесного курса.

В результате курс национальной валюты значительно девальвировал. Национальный банк Украины сегодня, 9 февраля, с 14:00 установил курс гривни к доллару на уровне 24,9562 грн/долл., что на 1,83 грн ниже предыдущего минимального значения на уровне 23,1306 грн/долл., установленного в пятницу, 6 февраля.

Таким образом, с начала этого года гривня по официальному курсу НБУ подешевела по отношению к доллару более чем в 1,5 раза, или на 9,19 грн.