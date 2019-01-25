Доллар и евро укрепились в курсах Нацбанка

Официальный курс НБУ на 25 января: 100 USD – 2778.6528 грн; 100 EUR – 3151.2701 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 25 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2778.6528 (24 января – 2770.3713)

100 EUR – 3151.2701 (24 января – 3149.0811)

Как сообщал УНИАН, в четверг, 24 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,88/27,93 грн/долл., что на 10 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,72/31,78 грн/евро, что на 15 копеек ниже уровня закрытия вчерашних торгов.