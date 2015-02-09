Обама: США продолжат сотрудничество с МВФ для предоставления финпомощи Украине



Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Вашингтоне (прямая трансляция проходила на сайте Белого Дома).

Президент США отметил, что ”одним из самых больших вопросов, по поводу которого мы также обеспокоены, это необходимость убедиться, что украинская экономика функционирует должным образом”.

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Обама рассказал, что одной из самых важных вещей, которую США могут сделать для Украины, является оказание помощи, чтобы Украина смогла достичь экономического успеха.

”Мы будем продолжать сотрудничать с Международным валютным фондом и нашими другими партнерами, чтобы обеспечить Украине крайне необходимую финансовую поддержку по мере того, как она реализует экономические и антикоррупционные реформы”, - подчеркнул Обама.