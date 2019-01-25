Госдолг Украины за год вырос на $2 миллиарда

Госдолг в 2018 году вырос в долларовом эквиваленте на 2,6%, до 78,3 млрд долл.

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2018 год вырос в долларовом эквиваленте на 2,02 млрд долл., или на 2,6% - до 78,32 млрд долл.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов, в гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период вырос на 26,94 млрд грн, или на 1,3% - до 2,169 трлн грн.

Согласно приведенным данным, в декабре объем госдолга вырос на 4,8% долларовом эквиваленте, на 2,2% - в гривневом эквиваленте.

Справка УНИАН. Государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос на 7,5% - до 76,3 млрд в долларовом эквиваленте, и на 11% - до 2,1 трлн - в гривневом эквиваленте.

Кабинет министров 22 августа принял трехлетнюю стратегию управления госдолгом, предполагающую снижение его до конца 2020 года до уровня не выше 49% ВВП и оптимизацию структуры долга.