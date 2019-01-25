ЕС прекращает печатать банкноты номиналом 500 евро

Банкноты остаются законным платежным средством в Еврозоне, и банки Украины также будут принимать их к обмену.

Европейский центральный банк прекратил печать банкнот номиналом 500 евро первой серии, введенных в обращение в 2002 году.

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Как сообщила пресс-служба Национального банка Украины, выпускать эти банкноты в обращение с 27 января прекращают 17 из 19 центральных банков еврозоны.

В то же время, Deutsche Bundesbank и Oesterreichische Nationalbank продолжат выпускать банкноты до 26 апреля 2019 года.

Указанные банкноты остаются законным платежным средством в Еврозоне и сохранят свою стоимость, их можно обменять в любом центральном банке Еврозоны.

Банки Украины также будут принимать к обмену банкноты номиналом 500 евро, пока эти банкноты будут находиться в обращении.

В НБУ напомнили, что валютно-обменные операции нужно проводить только в банках или небанковских финучреждениях, имеющих соответствующую лицензию.

Также регулятор рекомендовал тщательно проверять защитные элементы на банкнотах, чтобы удостовериться в их подлинности.

Киев. 15 января. УНИАН. Национальный банк в 2018 году провел свыше 1100 проверок пунктов обмена валюты небанковских финучреждений во всех областях Украины, в ходе которых выявил 78 нелегальных обменников.