Нацбанк продал рулоны гривневых банкнот на 10 миллионов

О проведении следующих аукционов регулятор сообщит заблаговременно.

Национальный банк продал на аукционе оптовые партии неразрезанных листов гривневых банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 гривень общей стоимостью 9,8 млн грн.

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Как сообщается на сайте НБУ, в ходе торгов участники подали заявки на покупку 10 тысяч листов банкнот номиналом 1 гривня, 20 тысяч - номиналом 2 гривни, 3 тысячи - номиналом 5 гривень, 2 тысячи - номиналом 10 гривень.

Также сообщается, что о проведении следующих аукционов Национальный банк и Универсальная товарная биржа «Контрактовый дом УМВБ» будут сообщать заблаговременно на своих сайтах.

Справка УНИАН. В настоящее время в обращении находятся гривневые банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривень, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1-2 гривни.

Национальный банк в апреле 2018 года выпустил в обращение монеты номиналами 1 и 2 гривни, а с 2019-2020 года анонсировал выпуск в обращение монет номиналом 5 и 10 гривень, которые со временем заменят банкноты соответствующих номиналов.