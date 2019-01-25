В Одессе власти планируют вложить свободные бюджетные средства в облигации госзайма

По данным одесских властей, за последние 3 года размещение денег на депозитах в банках дополнительно принесло бюджету города почти 150 млн грн.

В Одессе власти в связи с решением Министерства финансов Украины о запрете городам размещать до конца текущего года свободные бюджетные средства на депозитных счетах планирует вложить их в облигации государственного займа.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге 24 января заявила заместитель мэра Одессы, директор департамента финансов Одесского городского совета Светлана Бедрега.

По ее словам, размещение свободных средств на депозите – один из методов эффективного управления финансовыми ресурсами. В частности, в Одессе за последние 3 года размещение денег на депозитах в банках дополнительно принесло бюджету почти 150 млн грн.

Однако, по словам Бедреги, есть альтернатива – приобретение облигаций государственного займа.

«В настоящий момент у нас есть только 44 млн грн свободных средств, которые мы не собираемся размещать. Если на протяжении 2019 года у нас появится дополнительный финансовый ресурс, мы будем размещать свои деньги путем приобретения облигаций государственного займа», - сказала она.

По ее словам, условия по приобретению облигаций более выгодны. В частности, в январе ставка составила в среднем чуть больше 19%, а проценты, которые предлагают банки за размещение на депозитах – 10-14%.

Кроме того, на депозитах город имеет право размещать средства только в пределах одного бюджетного года, а приобретение облигаций может быть, как краткосрочным – до одного года, так и сроком на 3 и 5 лет.

Как сообщал УНИАН, 23 января Министерство финансов запретило городам размещать временно свободные средства общего фонда на депозитных счетах. Запрет касается средств общего фонда местных бюджетов и действует до 31 декабря 2019 года.

В декабре 2018 года Одесский городской совет решил разместить в 2019 году на депозитных счетах временно свободные средства общего фонда бюджета города в сумме до 300 млн грн.