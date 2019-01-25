В НБУ подсчитали, сколько у населения на руках наличных гривень

Уровень наличности в экономике по отношению к ВВП снизился до 10,3% с 11,1% годом ранее.

Объем наличных гривневых банкнот и монет в наличном обороте в Украине в 2018 году вырос на 10,7% до 400,1 миллиарда гривень по состоянию на 1 января 2019 году.

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Как сообщила пресс-служба НБУ, в том числе на начала года в обороте находилось 13,1 млрд монет на сумму 2,2 миллиарда гривень и 2,95 миллиарда банкнот на 397,8 миллиарда гривень.

В НБУ пояснили рост спроса на наличность потребностями растущей экономики Украины в средствах расчета.

В то же время, по оценкам регулятора, развитие безналичных расчетов несколько сдерживало спрос на наличность, и уровень наличности в экономике по отношению к ВВП снизился до 10,3% с 11,1% годом ранее.

Отмечается, что среднее количество банкнот на одного украинца составило 69 штук, разменных монет - 293 штуки.

Наибольшее количество банкнот в обращении - номиналом 200 гривень, разменных монет - 10 копеек (22,8% и 29,1% соответственно).

Справка УНИАН. В настоящее время в обращении находятся гривневые банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривень, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1, 2 гривни.

Национальный банк в апреле 2018 года выпустил в обращение монеты номиналами 1 и 2 гривни, а с 2019-2020 года анонсировал выпуск в обращение монет номиналом 5 и 10 гривен, которые со временем заменят банкноты соответствующих номиналов.