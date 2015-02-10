Украина и МВФ могут договориться о финансовой помощи через несколько дней

Договоренности с Международным валютным фондом о среднесрочной программе финансовой помощи для Украины, рассчитанной на 3-4 года и включающей план необходимых реформ, могут быть достигнуты через несколько дней.

Об этом сообщила министр финансов Украины Наталья Яресько в ходе выступления на бизнес-форуме в Киеве.

"Мы очень близки, я надеюсь, к соглашению с МВФ. Я думаю, оно будет достигнуто в течении нескольких дней. Это будет очень сильная программа реформ. Программа будет среднесрочной, 3-4 года", - сказала Яресько.

Как сообщал УНИАН, Украина и МВФ реализуют совместную двухлетнюю программу stand-by объемом кредитования 17 млрд долл. В 2014 году Украина получили по программе два транша общим объемом 4,6 млрд долл.

Читайте такжеМВФ может предоставить Украине наибольший за всю свою историю объем помощи В начале января 2015 года в Киев прибыла очередная миссия Фонда для оценки экономической ситуации. В середине января правительство Украины обратилось в Фонд с просьбой рассмотреть возможность предоставления Украине большего объема финансирования и, таким образом, подписания новой программы сотрудничества. Переговоры о такой программе продолжаются.

Как подчеркнули в Министерстве финансов Украины, руководство министерства уже провело консультации с членами коалиции относительно проекта договоренностей с МВФ.