НБУ за год получил более 2,6 миллиарда по долгам банков-банкротов

В том числе получено 1,238 миллиарда гривень от реализации имущественных прав.

Национальный банк Украины в 2018 году получил в качестве погашения задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков более 2,6 миллиарда гривень, что на 0,5 миллиарда гривень больше показателя 2017 года.

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Как сообщается на сайте НБУ, в том числе получено 1,238 миллиарда гривень от реализации имущественных прав, 681,6 миллиона гривень - от реализации недвижимого имущества.

Также получены средства от погашения ОВГЗ на 434,8 миллиона гривень, приобретения в собственность НБУ недвижимости поручителей банков на 132,3 миллиона гривень, погашения задолженности по заложенным НБУ кредитным договорам на 154,4 миллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в 2017 году получил в качестве погашения задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 2,1 миллиарда гривень.