В понедельник в Украине подорожает валюта: свежие курсы

Официальный курс НБУ на 28 января: 100 USD – 2781,7285 гривни; 100 EUR – 3156,1492 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 28 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2781,7285 (25 января – 2778,6528)

100 EUR – 3156,1492 (25 января – 3151,2701)

Читайте такжеДоллар и евро укрепились в курсах Нацбанка

Как сообщает УНИАН, сегодня, 25 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,77/27,80 гривни/доллар, что на 13 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,62/31,65 гривни/евро, что также на 13 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Национальный банк на понедельник, 28 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,8173 гривни/доллар, к евро – на уровне 31,5615 гривни/евро.