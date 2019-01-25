Товарооборот между Украиной и Китаем вырос почти до $9 миллиардов

Целью двух стран является товарооборот в 10 миллиардов долларов в год.

Товарооборот между Украиной и Китаем в январе-ноябре 2018 года увеличился на 1,1 миллиарда долларов долларов по сравнению со всем 2017 годом и составил 8,82 миллиарда долларов.

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Об этом во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в Украине Ду Вэем сообщил первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает пресс-служба Минэкономразвития.

"Китай является стратегическим партнером для Украины, а взаимная торговля постоянно растет. За 11 месяцев 2018 года товарооборот Украины с Китаем составил 8,82 миллиарда долларов, а это более чем на 1,1 миллиарда больше, чем за весь 2017 год. Недавно на высшем уровне Украина и Китай договорились, что товарооборот достигнет 10 млрд долларов в год. Приятно отметить, что наша работа в этом направлении демонстрирует очевидный прогресс", - цитирует Кубива пресс-служба министерства.

Также министр добавил, что у двух стран есть действенные инструменты для усиления сотрудничества в ключевых перспективных секторах.

"Прежде всего, это украинско-китайская Межправительственная комиссия, а также совместное участие представителей Украины и Китая в масштабных событиях, вроде форума "Один пояс - один путь", который является эффективной площадкой для налаживания межгосударственного диалога между нашими странами", - цитирует Кубива пресс-служба министерства.

В Минэкономразвития добавили, что по итогам 2017 года товарооборот Украины и Китая составил 7,69 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, Китай входит в десятку государств - крупнейших торговых партнеров Украины. Самой большой статьей украинского экспорта в Китай является продовольствие.

В начале декабря 2017 года Украина и Китай подписали дорожную карту по реализации инициатив "Экономический пояс Большого шелкового пути" и "Морской шелковый путь", призванных усилить экономическое сотрудничество между Европой и Азией.

Инициатива Китая "Один пояс - один путь" предполагает развитие торговых отношений между Китаем и Европой. Посол КНР в Украине Ду Вэй отмечал, что этот проект немыслим без Украины.

Проекты в рамках "Шелкового пути" в перспективе могут позволить Украине обойти транзитные ограничения России в страны Средней Азии.