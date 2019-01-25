Мэр Сум заявляет, что правительственный запрет городам размещать бюджетные средства на депозитах нарушает требования Бюджетного кодекса

Министерство финансов 23 января запретило городам размещать временно свободные средства общего фонда на депозитных счетах.

Сумской городской голова Александр Лысенко считает, что решение правительства относительно запрета городам размещать временно свободные бюджетные средства на депозитах нарушает требования Бюджетного кодекса Украины.

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Об этом Лысенко заявил в комментарии УНИАН на вопрос относительно влияния на городской бюджет постановления Кабинета министров Украины "О внесении изменений в Порядок размещения временно свободных средств местных бюджетов на вкладных (депозитных) счетах в банках", которым правительство запретило городам размещать временно свободные средства общего фонда на депозитных счетах.

"Принятие данного постановления правительства – это вмешательство органа государственной власти в процесс исполнения местных бюджетов. По моему мнению, таким образом центральные органы власти за счет средств местных бюджетов хотят решить проблемы, которые есть сегодня на государственном уровне. К тому же, это нарушение требований Бюджетного кодекса Украины", – сказал Лысенко.

Он отметил, что размещение временно свободных средств путем приобретения государственных бумаг, к чему побуждает указанное постановление, имеет определенные временные ограничения. Тем временем местные советы не имеют возможности вкладывать бюджетные средства на долгосрочные вклады, ведь средства находятся в постоянном движении, поэтому могут быть востребованы в любой момент для осуществления расходов.

"Городской совет работает по программно-целевому методу: мы принимаем программы, планируем бюджет и должны вовремя платить за выполненные работы по объектам, предусмотренных в главной смете города. Как правило, платим аванс, а рассчитываемся, когда уже полностью выполненные работы. Пока работы продолжаются, город размещает средства в банке на депозит на короткий срок. Сейчас государство обязывает нас покупать государственные ценные бумаги, вкладывать средства в облигации, но у нас это временно свободные средства и в любое время они необходимы, чтобы оплатить за выполненные работы, заработную плату, на прочие расходы, предусмотренные бюджетом", – подчеркнул городской голова Сум.

По его словам, если у чиновников есть предложения по использованию средств местных бюджетов, то надо совместно обсуждать данный вопрос и лучше делать это до того, как принимать городские сметы.

"Надеюсь, что это постановление не будет подписано, ведь и глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко обратился к правительству, и много голов городских советов Украины отмечают, что это прямое вмешательство в деятельность органов местного самоуправления. И лишение возможности использовать депозиты нанесет местным бюджетам убытков", - добавил Лысенко.

При этом он отметил, что Сумской горсовет пока не планирует вложить свободные бюджетные средства на депозитных счетах в облигации государственного займа.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в департаменте финансов, экономики и инвестиций Сумского горсовета, на вкладных (депозитных) счетах в банках в последние два года размещались временно свободные средства городского бюджета, отвлечение которых не приводило к потери платежеспособности или возникновению задолженности по соответствующему фонду городского бюджета в течение указанных периодов и дало возможность получить дополнительные поступления в бюджет г. Суммы в виде процентов за пользование депозитами.

"Таким образом в городской бюджет было зачислено поступлений от размещения временно свободных средств в 2018 году в сумме 37,3 млн грн, в 2019 г. – 16,7 млн грн, которые были направлены на обеспечение жизнедеятельности города, развитие объектов инфраструктуры города, бюджетных учреждений и предоставления установленных городским советом социальных гарантий для малозащищенных категорий граждан, в том числе и на реализацию программы по приобретению жилья для участников АТО и тому подобное", - говорится в сообщении.

В горсовете добавили, что по 2019 г. в объемах доходной части запланированы поступления за счет указанных источников в сумме 6 млн грн, а это заставляет городскую власть учесть тот факт, что при условии запрета размещения свободных средств общего фонда городского бюджета, за счет потери поступлений возникает необходимость в уменьшении объемов расходов, предусмотренных на первоочередные нужды общины города.

Кроме того, отсутствие значительных остатков финансового ресурса (остаток средств городского бюджета по состоянию на 1 января 2019 г. – 13,2 млн грн) позволяет размещать небольшие объемы временно свободных средств на счетах в банках, и такое размещение на депозите носит краткосрочный характер. Также местные финорганы имеют возможность рассматривать вопрос относительно размещения временно свободных средств местных бюджетов путем приобретения государственных ценных бумаг на определенный конкретный срок не менее, чем на три месяца, но это приведет к отвлечению средств городского бюджета на значительный период, которые уже предусмотрены бюджетом на определенные мероприятия и программы в текущем году.

Наряду с этим, в департаменте уточнили, что предложенные изменения в указанное постановление правительства нарушают требования статьи 16 Бюджетного кодекса Украины, согласно которой руководитель местного финансового органа имеет право по решению соответствующего местного совета в пределах текущего бюджетного периода осуществлять на конкурсных принципах размещение временно свободных средств местных бюджетов на депозитах.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины запретило городам размещать временно свободные средства общего фонда на депозитных счетах. Запрет касается средств общего фонда местных бюджетов и действует до 31 декабря 2019 года. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 23 января.