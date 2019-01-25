Украина ввела пошлины на белорусскую соль и лампы накаливания

Антидемпинговые расследования по этим товарам были открыты в конце 2017 года.

Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о применении антидемпинговых мер в отношении соли поваренной выварочной сорта экстра и ламп накаливания происхождением из Республики Беларусь, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

Читайте такжеСША могут отменить пошлины на китайские товары - СМИ

Согласно сообщению, в ответ на жалобу компании "Руссоль-Украина" в ноябре 2017 года межведомственная комиссия начала антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину из Республики Беларусь выварочной поваренной соли сорта экстра.

"В ходе расследования установлен факт демпинга при импорте в Украину выварочной кухонной соли. Соответственно, Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о применении антидемпинговой пошлины на уровне 11,85% для экспортеров из Беларуси сроком на пять лет", - сказано в сообщении.

В то же время ОАО "Мозырьсоль" (Беларусь) взяло на себя добровольное ценовое обязательство, где предложило прекратить демпинговый импорт путем установления минимальных цен экспорта в Украину отдельных категорий товара. Межведомственная комиссия признала добровольное ценовое обязательство удовлетворительным и приняло решение не применять окончательные антидемпинговые меры в отношении импорта в Украину поваренной соли производства данного предприятия.

Что касается, антидемпингового расследования в отношении ламп накаливания мощностью не более 200 Вт и напряжением более 100 В, то оно было открыто в ответ на заявление Львовского электролампового завода "Искра" в декабре 2017 года.

"Брестский электроламповый завод (единственный белорусский производитель ламп накаливания) предложил предоставить добровольное письменное обязательство о пересмотре его цены. Однако предложенная минимальная цена экспорта Брестского электролампового завода недостаточна для устранения демпинга и ущерба для национального производителя. Поэтому Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение применить антидемпинговую пошлину в размере 17,73% к импорту ламп накаливания происхождением из Беларуси", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, товарооборот между Украиной и Беларусью в 2017 году составил 4,6 миллиарда долларов, продемонстрировав рост на 20%.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что потенциал товарооборота между Украиной та Беларусью составляет около 10 миллиардов долларов в год.