Баланс недели: «Газпром» тянет время, Израиль согласился на свободную торговлю, а Давос прислал инвестиционный привет

Ключевым экономическим событием уходящей недели стали прошедшие в столице Бельгии Брюсселе трехсторонние консультации Украина-Евросоюз-Россия по вопросам транзита российского газа по газопроводу Украины после 2019 года. Действующий контракт с российским «Газпромом» завершается 1 января 2020 года, и российский монополист, выполняя волю Кремля, ведущего пять лет необъявленную войну с Украиной, не скрывает намерений максимально сократить транзит через территорию нашей страны вплоть до его полной остановки. Украина, со своей стороны, хочет сохранить транзит, но осуществлять его по европейским правилам.

Результатом переговоров в Брюсселе стало назначение следующей встречи в трехстороннем формате в мае 2019 года. Базой для них станет полученное Украиной предложение Еврокомиссии об условиях и объемах транзита, подробности которого пока не озвучены. Известно только, что новое соглашение должно быть заключено на срок более десяти лет, а объемы поставок должны быть коммерчески выгодными, что позволит привлечь в украинскую газотранспортную систему западного инвестора.

Украинская сторона прогнозировала, что январские переговоры не принесут ощутимых результатов, поскольку Россия всячески пыталась их сорвать. В частности, на предварительные технические трехсторонние консультации накануне переговоров представители российского «Газпрома» так и не приехали. «Позиция РФ на самом деле больше похожа на очередную попытку затянуть время», – прокомментировал ситуацию глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев. Видимо, россияне продолжают надеяться на смену политической элиты в нашей стране по итогам предстоящих выборов.

Проигрышное для себя решение Стокгольмского арбитража, по которому российская сторона должна выплатить Украине 2,6 миллиарда долларов, россияне по-прежнему отказываются выполнять. Предлагают простить им долг, чтобы в ответ «с барского плеча» продлить действующий транзитный контракт. Но он не соответствует требованиям украинского и европейского законодательства, а также блокирует интеграцию Украины в газовый рынок Евросоюза, в частности, завершение анбандлинга «Нафтогаза».

Еврокомиссия остается солидарной с Украиной, в очередной раз подтвердив, что решения Стокгольмского арбитража должны выполняться в полном объеме и транзит через территорию Украины необходимо сохранить.

«Надеюсь, что мы будем иметь подписанный контракт до конца года, а долгосрочный транзит через Украину будет обеспечен», – заявил по итогам переговоров вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. Мы тоже будем на это надеяться, поскольку на кону не просто коммерция, а энергетическая безопасность Украины и европейских стран.

Свободная торговля с Израилем

Еще одной важной новостью уходящей недели стало подписание соглашения о Зоне свободной торговли межу Украиной и Израилем. Документ был подписан после двухсторонней встречи президента Петра Порошенко с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Он будет способствовать развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества между странами. Пока соглашение касается только товарной продукции, но в нем прописано и начало переговоров по либерализации торговли услугами.

По информации Министерства экономического развития и торговли, внедрение соглашения займет от трех до семи лет, что даст возможность бизнесу подготовиться и максимально использовать возможности свободной торговли. Сразу после ратификации соглашения Израиль уберет ввозные пошлины для 9% сельскохозяйственных товаров и 80% промпродукции украинского производства. Украина в ответ на это сразу же снимет ввозные пошлины для 7% сельскохозяйственных товаров и 70% промпродукции израильского производства.

Не дожидаясь ратификации соглашения, государственный концерн «Укроборонпром» уже подписал Меморандум о сотрудничестве с израильской компанией Elbit Systems Ltd, в рамках которого будут реализовываться совместные проекты по системам обеспечения связи, наблюдения и разведки для сухопутных и воздушных сил, воздушно-спасательному оборудованию, радиолокационным станциям, оборудованию для защиты портов, модернизации бронетанковой техники.

По оценкам МЭРТ, соглашение о зоне свободной торговли с Израилем позволит увеличить экспорт украинских товаров в эту страну минимум на 63,5 миллиона долларов в год. Кроме того, эксперты предрекают рост инвестиций в Украину из Израиля и других стран. «Соглашение даст «зеленый свет» для кооперации украинских и израильских предприятий во многих сферах: high-tech, инжиниринг, перерабатывающее оборудование для пищевой промышленности», - считает экс-торговый представитель Украины Наталия Микольская.

Хорошие новости из Давоса

На уходящей неделе украинская делегация под руководством президента Петра Порошенко побывала на ежегодном Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе и привезла оттуда массу хороших новостей.

В частности, по итогам встречи с главой нашего государства директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что МВФ готов и далее поддерживать Украину вместе с международными партнерами, но с традиционной оговоркой о необходимости ускорить реформы, обеспечивающие более стремительный экономический рост, необходимый для повышения уровня жизни граждан.

Кроме того, в присутствии Порошенко в Давосе было подписано соглашение между норвежской компанией NBT, французской Total Eren и Европейским банком реконструкции и развития по проекту «Сиваш». Оно предусматривает финансирование на 150 миллионов евро строительства крупнейшей ветровой электростанции в Украине и одной из крупнейших в Европе общей стоимостью около 400 миллионов евро. Строительство начнется в течение шести-девяти месяцев.

Помимо этого, в ходе форума основатель инвестиционного фонда Horizon Capital Елена Кошарна сообщила о создании нового фонда для инвестиций в Украину объемом 200 миллионов долларов. Фонд будет поддерживать экспортно-ориентированные украинские компании, работающие в сфере IT, сельского хозяйства, легкой промышленности и производства продуктов питания, а также намерен инвестировать в сегменты электронной торговли, здравоохранения, фармацевтики, потребительских товаров и финансовых услуг.

Также в Давосе Международная финансовая корпорация IFC в очередной раз подтвердила готовность к вхождению в капитал государственного «Укргазбанка» и в рамках этого процесса анонсировала старт предварительной оценки в течение ближайших месяцев.

Подводя итоги форума, президент Петр Порошенко заявил, что Украина привлекательна для инвесторов и многое может предложить в сферах агропромышленного комплекса, ІТ-индустрии, машиностроения, логистики. По его словам, инвесторы не ожидали, что изменения в нашей стране будут происходить так быстро. «Хочу поблагодарить каждого из них. Поблагодарить за веру в Украину, за каждый доллар инвестиций, которые создают рабочие места и бюджетные поступления, которые поддерживают Украину», - сказал глава государства.

Интерес инвесторов подкрепляется и конкретными действиями. На уходящей неделе нерезиденты второй раз с начала года купили гривневые государственные облигации Украины – на этот раз на 1,8 миллиарда гривен - после того, как возобновили спрос на украинские облигации неделей ранее впервые с марта 2018 года. В результате объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации с начала года вырос на 3,3 миллиарда гривен, или в полтора раза.

Следующая неделя обещает стать не менее интересной. В четверг, 31 января Национальный банк Украины объявит решение о ключевой ставке, которую может впервые после почти двухлетнего перерыва понизить, как анонсировал глава НБУ Яков Смолий в ходе доклада в Верховной Раде. Кроме того, вполне возможно, что президент оправдает ожидания инвесторов и ключевых кредиторов Украины, ветировав закон о продлении земельного моратория. Соответствующее предложение главе государства на уходящей неделе направило Министерство экономического развития и торговли.

Ольга Гордиенко