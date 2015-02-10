Глава Нацбанка допускает возвращение административных рычагов влияния на валютный рынок

Национальный банк Украины объясняет резкое падение курса гривни, после отмены индикативных аукционов 5 февраля, естественной реакцией рынка на переход к свободному курсообразованию.

Об этом сообщается на странице регулятора в сети Facebook со ссылкой на слова главы НБУ Валерии Гонтаревой по результатам еженедельного совещания с банкирами.

«Резкий скачок - это первая реакция рынков. Мы верим, что спрос и предложение на рынке валюты обязательно найдут равновесие, а, следовательно, и адекватное ценовое значение», - сказала она.

Читайте такжеОграничения на продажу валюты населению могут снять на следующей неделеГонтарева отметила, что регулятор не отказывается от возможности влиять на рынок с помощью административных рычагов и может вернуться к ним в любой момент, если для этого будут предпосылки.

Согласно сообщению, в ходе совещания представители банковского сообщества договорились об активизации усилий с целью практической реализации своп-линии с Китаем.

Как сообщал УНИАН, НБУ с 5 февраля прекратил проведение ежедневных индикативных аукционов на валютном рынке для определения равновесного курса.

В результате, курс национальной валюты значительно девальвировал. Национальный банк Украины 9 февраля с 14:00 установил курс гривни к доллару на уровне 24,9562 грн/долл., что на 1,83 грн ниже предыдущего минимального значения на уровне 23,1306 грн/долл., установленного в пятницу, 6 февраля.

Таким образом, с начала этого года гривня по официальному курсу НБУ подешевела по отношению к доллару более чем в 1,5 раза, или на 9,19 грн.