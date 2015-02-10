Рада освободила от НДС продукцию оборонного назначения
Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс, приняв за основу и в целом законопроект №1817, отменяющий взимание налога на добавленную стоимость (НДС) при импорте определенных товаров оборонного назначения.
За это решение проголосовали 274 народных депутата при необходимых 226 голосах.
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В принятом законе отмечается, что освобождение от НДС не распространяется на продукцию оборонного назначения, изготовленную в государстве, признанном агрессором или оккупантом по отношению к Украине. «Также закон не распространяется на товары, которые ввозятся с территорий, которые являются временно оккупированными и пребывают под любым таможенным режимом».
В законе уточняется, что под понятие «оккупированной территории» попадает и Автономная республика Крым, а значит, действие норм закона не распространяется на импорт товаров оборонного назначения из Крыма.
В пояснительной записке говорится, что принятие закона «позволит решить вопрос безналогового ввоза продукции оборонного назначения, в том числе для нужд АТО, на территорию Украины. «Для этого вводится квалификационное условие относительно «страны происхождения» военной продукции» , - говорится пояснительной записке.