Средняя зарплата в Украине в этом году составит около 10,5 тысяч гривень

При росте экономики средняя заработная плата в стране может быть еще выше.

Средняя зарплата в 2019 году будет составлять около 10,5 тыс. грн, хотя при росте экономики этот показатель может быть еще выше.

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Об этом в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Правительственный портал.

«Среднюю зарплату прогнозируем около 10,5 тыс. грн, но я убежден, что этот показатель будет выше», - сказал он.

Премьер отметил, что в вопросе оплаты труда единственный ориентир - создать условия, при которых украинцы возвращались бы из-за рубежа и работали в Украине.

«Я за то, чтобы украинцы работали в Украине и получали достойную зарплату. И мы придем к тому, что зарплаты украинцев будут высокими», - отметил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, по итогам 11 месяцев 2018 года средняя зарплата в Украине превысила 9 тыс. грн, а в процентном измерении ее рост составил более 12%.

С 1 января 2019 года минимальная зарплата в Украине увеличилась до 4173 грн с 3723 грн.

Нацбанк ожидает замедления темпов роста заработных плат в Украине, прогнозируя повышение номинальных зарплат на 16% в 2019 году и на 10% в 2020 году соответственно, или на 7% и 5% - в реальном выражении.