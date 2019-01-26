Банк Англии отказался возвращать Мадуро золотые слитки на $1,2 миллиарда

Получение золота в Банке Англии было приоритетным для правительства Мадуро в течение нескольких недель.

Банк Англии отказал в заявке правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро на возвращение находящихся там золотых слитков на сумму $1,2 млрд.

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Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, такое решение было принято после того, как высшие должностные лица США, включая госсекретаря Майкла Помпео и советника по нацбезопасности Джона Болтона договорились с британскими коллегами «отлучить» Мадуро от его зарубежных активов, отмечает источник агентства, передает kommersant.

По данным Bloomberg, сейчас американские чиновники пытаются направить зарубежные активы главе национальной ассамблеи Венесуэлы, Хуану Гуаидо, провозгласившему себя временным исполняющим обязанности президента страны, «чтобы повысить его шансы на эффективный контроль за правительством». Золото в $1,2 млрд - это большая часть от $8 млрд, хранящихся в иностранных резервах, но принадлежащих Центральному банку Венесуэлы. Где находится остальная часть, неизвестно. Однако агентство уточняет, что часть золотовалютных резервов находятся в Турции. США, по информации Bloomberg, пытаются убедить Турцию прекратить хранить это золото.

Получение золота в Банке Англии было приоритетным для правительства Мадуро в течение нескольких недель, отмечают два источника агентства. Они рассказали, что в середине декабря 2018 года глава ЦБ Венесуэлы Каликсто Ортега возглавил делегацию в Лондон для получения доступа к слиткам. Эти переговоры не увенчались успехом, отмечают источники. После визита связь между двумя сторонами оборвалась. Банк Англии и Помпео и Болтон отказались от комментариев. Пресс-секретарь Мадуро тоже не ответил на вопросы Bloomberg.

«Начинается процесс защиты венесуэльских активов. Мы не допустим новых злоупотреблений и воровства денег на еду, лекарства и, следовательно, на будущее наших детей», - прокомментировал Гуаидо отказ Банка Англии в своем Twitter.

Как сообщал УНИАН, кризис в Венесуэле обернулся попыткой госпереворота. 23 января Гуаидо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. Его власть признали США, а также Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия, Гватемала, Аргентина, Грузия.