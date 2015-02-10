Бездействие Кабмина приводит к незаконному взиманию НДС с ломозаготовителей - депутат

С одной стороны Налоговый кодекс определяет освобождение от НДС, но Государственная фискальная служба настаивают на взыскании 20% налога, ссылаясь на отсутствие постановления. «Эти бюрократические игры приведут к потерям металлургов и в конце концов к удару по промышленности. Мы все время говорим о дерегуляции, но в таком казалось бы простом вопросе никакой дерегуляции не видно», -- говорит Александра Кужель.

По словам главы Федерации металлургов Украины Сергея Биленького тот факт, что Государственная фискальная служба обязывает металлургические предприятия начислять НДС на лом, что является прямым игнорированием принципа верховенства права, согласно которому закон имеет высшую юридическую силу относительно всех других нормативно-правовых актов. «Кроме того большинство металлургических комбинатов сейчас и так на гране рентабельности и на гране остановки. И введение дополнительных налогов может вообще остановить их работу», -- говорит Сергей Биленький.

Напомним, что в Налоговый кодекс были внесены изменения согласно которым операции с ломом и отходов цветных и черных металлов до 1 января 2017 года не облагаются НДС.

Однако Государственная фискальная служба требует уплаты НДС на том основание что не подписано постановление, определяющее список металлов, освобожденных от НДС